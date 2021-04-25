İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İşte başvuru şartları... Türkiye'de hem koronavirüs pandemi evvelinde hem de bu süreçte vatandaşa pek çok parasal destek sağlandı. Sosyal dayanak alanlardan çalışabilecek vaziyette olanların istihdama katılması muhtelif yardımlarla teşvik ediliyor. Devlet tarafından sunulan takviyelerden olan 'istihdam desteği', iş arama ve bulma takviyeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda da sosyal yardım alan kişiye iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arasında yardım yapılıyor. Ayrıca işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere bu yıl için bu tutar bin 103 lira ödeniyor.