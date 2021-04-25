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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 08:25
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    • 26.04.2021 08:25
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    İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İş arayana 1.203 TL ! İşte başvuru şartları

    İş arayana 1.203 TL ! İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İş arayan vatandaşlara destek ödemeleri veriliyor. Sosyal yardım alan vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri verilirken bu bağlamda sosyal yardım alanlardan iş arayanlara 100 lira kadar, bulanlara ise bin 103 lira destek ödemesi yapılıyor. Üstelik eğitim ve sağlık yardımları da devam ediyor. Sosyal yardım alan vatandaşlar ise bu desteklerden faydalanmanın şartlarını merak ediyor. İşte merak edilen tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    İş arayana 1.203 TL istihdam yardımı! İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor!

    İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İşte başvuru şartları... Türkiye'de hem koronavirüs pandemi evvelinde hem de bu süreçte vatandaşa pek çok parasal destek sağlandı. Sosyal dayanak alanlardan çalışabilecek vaziyette olanların istihdama katılması muhtelif yardımlarla teşvik ediliyor. Devlet tarafından sunulan takviyelerden olan 'istihdam desteği', iş arama ve bulma takviyeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda da sosyal yardım alan kişiye iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arasında yardım yapılıyor. Ayrıca işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere bu yıl için bu tutar bin 103 lira ödeniyor.

    TEŞVİK EDİLİYOR

    Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor.

    Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.

    Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor.

    1 yılda 3 kez yararlanılabilen bu yardım ile iş arayanların karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.

    Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor.

    Bu yıl için bu tutar bin 103 lira.

    Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda 1 yıl süreyle eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor.

    İşe yönlendirme yardımı ile sosyal yardım alanların iş hayatına girmesi destekleniyor.

        1000 TL PANDEMİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        3. fazda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek için başvurular e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılıyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

        Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

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        Haberler Ekonomi İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İş arayana 1.203 TL istihdam yardımı! İşte başvuru şartları