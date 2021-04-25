İş görüşmesi için 40-100 lira arası ödeniyor! İşte başvuru şartları... Türkiye'de hem koronavirüs pandemi evvelinde hem de bu süreçte vatandaşa pek çok parasal destek sağlandı. Sosyal dayanak alanlardan çalışabilecek vaziyette olanların istihdama katılması muhtelif yardımlarla teşvik ediliyor. Devlet tarafından sunulan takviyelerden olan 'istihdam desteği', iş arama ve bulma takviyeleri arasında yer alıyor. Bu kapsamda da sosyal yardım alan kişiye iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arasında yardım yapılıyor. Ayrıca işe yerleşmesi durumunda da 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere bu yıl için bu tutar bin 103 lira ödeniyor.
TEŞVİK EDİLİYOR
Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek durumda olanların istihdama katılması çeşitli desteklerle teşvik ediliyor.
Bu kapsamda verilen 'istihdam yardımı', iş arama ve bulma desteklerini içeriyor.
Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde 40 ile 100 lira arası yardım alabiliyor.
1 yılda 3 kez yararlanılabilen bu yardım ile iş arayanların karşılaştıkları masraflar karşılanmış oluyor.
Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin (asgari geçim indirimsiz tutar) 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor.
Bu yıl için bu tutar bin 103 lira.
Bu kişilerin işe yerleşmeleri durumunda 1 yıl süreyle eğitim ve sağlık yardımları da kesilmiyor.
İşe yönlendirme yardımı ile sosyal yardım alanların iş hayatına girmesi destekleniyor.