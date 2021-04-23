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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 16:02
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    • 23.04.2021 16:25
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    vurgunu kripto para dünyasını sarstı! canlı yayında Thodex vurgununun bilinmeyenlerini anlattı

    'in internet sitesine salı akşamından beri erişim sağlanamıyor. Platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiasıyla çok sayıda kişinin mağdur olduğu tahmin ediliyor. Peki Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunu nasıl gerçekleşti? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri neydi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü , canlı yayınında Thodex vurgununa ilişkin merak edilenleri tek tek anlattı.

    Canlı yayında Thodex vurgununun bilinmeyenlerini anlattı

    İşlemlerin kapatıldığı ve kullanıcı şikayetleri nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

    Platformda yatırımı bulunan 400 bine yakın kullanıcının endişeli bekleyişiyse devam ediyor.

    Türkiye'de en fazla merak edilen markaları sıraladığı Trend 100 listesine göre Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde bin 161'e yükseldi.

        FARUK ERDEM MERAK VURGUNU TEK TEK AÇIKLADI
        Peki kripto para dünyasını sarsan vurgun nasıl yapıldı? Nasıl başladı? Kimler katıldı? Çöküş belirtileri neydi? Paralar nasıl çıkar? Kripto vurgunu nasıl yapıldı? Mağdurlar ne yapacak? TAkvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tek tek anlattı.

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        Haberler Ekonomi Thodex vurgunu kripto para dünyasını sarstı! Faruk Erdem canlı yayında Thodex vurgununun bilinmeyenlerini anlattı