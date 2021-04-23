İşlemlerin kapatıldığı ve kullanıcı şikayetleri nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.
Platformda yatırımı bulunan 400 bine yakın kullanıcının endişeli bekleyişiyse devam ediyor.
Türkiye'de en fazla merak edilen markaları sıraladığı Trend 100 listesine göre Thodex, son bir haftada yüzde 2 bin 895 ziyaret artış oranıyla 370 bin kez görüntülendi. Bir önceki haftayla kıyaslandığında şikayet artış oranı 14-20 Nisan haftasında yüzde bin 161'e yükseldi.