Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin'in getirilmesi, Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) yüz binlerce kişiyi heyecanlandırdı. Bakan Bilgin, 2019 yılında EYT'lilerle ilgili yaptığı çalışma ile gündeme gelmişti. Çalışma Bakanlığının önümüzdeki dönemde önemli çalışmalara imza atılması bekleniyor. Bu çalışmalardan biri de uzun yıllardır gündeme gelen EYT'lilerin sorunlarının çözümü. Bakanlığın ayrıca; çalışanlar ile işverenlere sunulacak yeni ödeme ve teşvikler, kısa çalışma modelleri, istihdamın artırılması gibi birçok alanda iyileştirici adımlar atacağı ifade ediliyor.
EYT'liler, sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı. "İlk icraat EYT olsun" etiketini kullanan vatandaşlar, Bakan Bilgin'e çağrı yaparak, mağduriyetlerinin çözülmesini istedi.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK?
8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı. 2008 yılında yapılan ikinci değişiklikle de emeklilik yaşı 2036'dan itibaren yeniden kademeli olarak artırılarak kadın ve erkeklerde 2048 yılında 65'te eşitlenecek. 2020 Kasım SGK verilerine göre emeklilikte Yaşa Takılan kişi sayısı 5 milyon 187 bin 382 kişi.
EMEKLİLİKTE YAŞ ŞARTI KALDIRILDI MI?
1992 yılında Süleyman Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanındı. Bu değişiklik dolayısıyla 5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olmaya başladı. 4447 sayılı kanun ise 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşını kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a çıkartılmıştı.