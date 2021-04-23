İSTEĞE BAĞLI PRİM ÖDEMESİ BAĞKUR'A SAYILIYOR

Soru: 21 Kasım 1963 doğumluyum. İlk SSK giriş tarihim 21 Ağustos 1992. Bağkur'da çocuk borçlanmam dahil 6 yıl 7 ay 2 gün primim bulunuyor. Ayrıca SSK'ya da 1802 gün prim ödemem var. Kalan günlerim için SGK'ya başvurursam isteğe bağlı sigorta yaptırabilir miyim? Bağkur ve SSK primlerimin toplamı 2372 gün. 3600 gün ve 58 yaşa tabi miyim? Ayşe BOZKURT

Cevap: Sorunuzda bir yanlışlık olmalı. SSK ve Bağkur prim toplamınızın 2372 gün olduğunu belirtmektesiniz. Oysa 6 yıl 7 ay 2 gün (2372) Bağkur'la, 1802 gün SSK priminin toplamı 4174 gün eder. Bu hesap doğru ve 1802 gün SSK prim ödemeniz Bağkur prim ödemenizden sonraysa, SSK'dan yaş haddinden emekli olmak için 15 yıl sigortalılık süresi 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 3600 günden fazla priminiz olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızı dolduracağınız 21 Kasım 2021'de emekli olabilirsiniz. Ayrıca SSK'ya isteğe bağlı prim ödeyemeyeceğinizi belirtelim. Çünkü isteğe bağlı prim ödemeleri Bağkur'a sayılıyor. Bağkur ve SSK'ya hangi tarihler arasında ve kaç gün prim ödediğinizi bildirmeniz halinde, sorunuza daha net cevap verebiliriz.