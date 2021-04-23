Bu hafta kripto para piyasalarında hareketli dakikalar yaşanmaya başlandı ve bitcoin fiyatlarında yaşanan değişim herkesi şaşırtı. Bitcoin, yüzde 6.75 düşüş yaşarken, birimin haftalık kaybı yüzde 20.17 olarak hesaplandı. Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.72 düşüş yaşandı. Peki, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

BİTCOİN, ETHEREUM VE DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin, analistlerin "fiyat düzeltmesi, ayı piyasası ve fırtına öncesi sessizlik" gibi teknik terimlerle açıkladığı iniş-çıkışlı hareketlerle, 48,827 doları gördükten sonra, 50 bin doların üzerine döndü. Kripto piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, birimin piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına, toplam piyasa hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi.