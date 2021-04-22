CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler '128 milyar dolar nerede?' şeklinde algı operasyonunu sürdürerek asılsız iddialarla Türk ekonomisini hedef aldı.

HULKİ CEVİZOĞLU YALANIN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Gazeteci - Yazar Hulki Cevizoğlu, 'Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının buharlaştığı' iddiasının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı.

Sabah'ın haberine göre özel bir televizyon kanalına konuk olan Cevizoğlu, CHP'nin '128 milyar dolar' yalanının yurt dışında yaşayan ve eskiden bankası bulunan iş adamı olduğunu söyledi.

"YURT DIŞINDA OLAN BİR İŞ ADAMI"

Cevizoğlu, şunları söyledi:

"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi... Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi.. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli olduğunu bilmiyorum."

"AK PARTİ'YE YANAŞTI AMA..."

"Ama Türkiye'deki bankacı arkadaşlarından aldığı haberi kendisi AK Parti'ye daha önce yanaşmak, yaklaşmak, samimiyeti ilerletmek amacıyla AK Parti'yle düşüncesi ve girişimi olan birisi ama beklediği sonucu alamayan, defalarca bu girişimler de kamuoyunda da bu girişimlerde de bulunan ama AK Parti'den sıcak yaklaşım alamayan bir kişi."

"MUHALİF BİR GAZETENİN EKONOMİ YAZARINA BU BİLDİRİYOR"

"Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Orada başlıyor. Bana bu değerli ve saygın kişinin anlattıklarını naklediyorum. Sonra bu reytingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirilerek gündeme getiriliyor ve en son noktada da, bu sürecin en son noktasında da konu CHP'nin önüne geliyor."

"KEMAL KILIÇDAROĞLU DA GÜNDEME ALIYOR"

"CHP Genel Başkanı da, bunu gündeme böyle taşıyor. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum? Bunu bana sağın, solun, merkezin, kuzeyin, güneyin herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı."