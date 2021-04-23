Ziraat GYO halka arz işlemleri son günlerin merak edilen konularından birisi olarak sık sık araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. Peki, Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar...
ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.
SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.
SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.