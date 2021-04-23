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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 22:57
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    • 23.04.2021 22:57
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    , borsa kodu nedir? arz hangi bankadan yapılacak?

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz işlemlerine dair detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle son haftalarda halka arz işlemleri hakkında araştırmalar artış gösterdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. Peki, , borsa kodu nedir? arz hangi bankadan yapılacak? İşte merak edilenler...

    Ziraat GYO halka arz ne zaman yapılacak?

    Ziraat GYO halka arz işlemleri son günlerin merak edilen konularından birisi olarak sık sık araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. Peki, Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak? İşte detaylar...

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

    SPK haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 1,60 TL'den satışa sunulacak.

    SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

        QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ihracı, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 400 milyon dolar Tahvil/Finansman Bonosu, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Akbank T.A.Ş'nin 2 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı başvurusunu kabul etti.

        Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ(GEDZA) pay piyasasında 3 Eylül 2020-18 Eylül 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Serkan Akıncı'ya GEDZA pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması sebebiyle 215 bin 904 lira 20 kuruş idari para cezası verildi.

        6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Anıl Kırbıyık hakkında sahte banka dekontları düzenlenmesi ve kullanılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

            Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
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            Haberler Ekonomi Ziraat GYO halka arz hisse fiyatı ne kadar, borsa kodu nedir? Ziraat GYO halka arz hangi bankadan yapılacak?