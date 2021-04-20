Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP'nin 128 milyar dolar yalanına kanunlarla cevap verdi. Eriyen bir rezervin olmadığını belirten Elvan, "Döviz satılırsa karşılığında TCMB'ye TL ödenir, TL satılmışsa karşılığında döviz ödenir" dedi. Elvan, şu mesajları verdi...
Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi. Merkez Bankası'nın kamu bankası olan muhabir bir banka aracılığıyla alım ve satım işlemleri elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildi. Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar var.
Bu platformda herhangi bir şahıs bulunmuyor. Peki döviz alım-satım işleminde taraflar birbirlerini biliyorlar mı? Hayır, kesinlikle taraflar birbirlerini bilmiyorlar, kimin ne kadar aldığını karşı taraf bilmiyor, bu işlem gerçekleştirildikten sonra kimin ne aldığını, hangi bankanın ne aldığını görebiliyorsunuz.