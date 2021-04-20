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    ve Maliye Bakanı , 128 milyar dolar yalanına cevap verdi

    ve Maliye Bakanı , CHP’nin 128 milyar dolar yalanına kanunlarla cevap verdi. Eriyen bir rezervin olmadığını belirten Elvan, “Döviz satılırsa karşılığında ’ye TL ödenir, TL satılmışsa karşılığında döviz ödenir” dedi. Elvan, şu mesajları verdi...

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, CHP'nin 128 milyar dolar yalanına kanunlarla cevap verdi. Eriyen bir rezervin olmadığını belirten Elvan, "Döviz satılırsa karşılığında TCMB'ye TL ödenir, TL satılmışsa karşılığında döviz ödenir" dedi. Elvan, şu mesajları verdi...

    Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirildi. Merkez Bankası'nın kamu bankası olan muhabir bir banka aracılığıyla alım ve satım işlemleri elektronik işlem platformlarında gerçekleştirildi. Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar var.

    Bu platformda herhangi bir şahıs bulunmuyor. Peki döviz alım-satım işleminde taraflar birbirlerini biliyorlar mı? Hayır, kesinlikle taraflar birbirlerini bilmiyorlar, kimin ne kadar aldığını karşı taraf bilmiyor, bu işlem gerçekleştirildikten sonra kimin ne aldığını, hangi bankanın ne aldığını görebiliyorsunuz.

        Günlük olarak siz Merkez Bankası'nın bilançosunda ne olduğunu, bu hareketleri rahat şekilde görebiliyorsunuz. Ne kadarlık döviz satım işlemi gerçekleştirilmiş, ne kadarlık döviz alım gerçekleştirilmiş, görebilme imkanınız var.
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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolar yalanına cevap verdi