Hulki Cevizoğlu açıklamasında 128 milyar dolar yalanının yurt dışı kaynaklı olduğunu ifade etmiş ve "Bu isim eskiden Türkiye'de bankaları olan bir iş adamı" demişti. O iş adamının Cem Uzan olduğu anlaşıldı. Cem Uzan'ın 128 milyar dolar yalanını ise CHP'nin yalan organı SÖZCÜ Gazetesi ve bu gazetenin yazarı Murat Muratoğlu aracılığı ile aktardığı belirtildi.

ESKİDEN TÜRKİYE'DE BANKALARI OLAN BİRİSİ...

Hulki Cevizoğlu isim vermeden Cem Uzan'ı şu şekilde tarif etmişti:





"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi... Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi.. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli olduğunu bilmiyorum."

YALANI ÜRETEN CEM UZAN TAŞIYAN İSE SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI

CHP'nin haftalardır üzerinde durduğu ve ısrarla sorduğu 128 milyar dolar nerede yalanının FETÖ'cüler tarafından da sıklıkla dile getirildiği biliniyordu.

CHP'ye bu yalanı aktaran ve Hulki Cevizoğlu'nun da canlı yayında işaret ettiği işadamının Cem Uzan olduğu ortaya çıktı. AK Parti'li isimlerin defalarca belgelerle çürüttüğü 128 milyar dolar yalanını CHP'ye servis eden kişi ise Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu.

KÜLLİYEYE GİDEN CHP'Lİ YALANINI ÜRETEN RAHMİ TURAN'IN OĞLU

Murat Muratoğlu, sahte ismiyle Sözcü Gazetesi'nde yazılar yazıyor. Gerçek ismi ise Murat Turan. Fakat işin tuhaf kısmı Muratoğlu'nun 'Külliyeye giden CHP'li yalanını üreten Rahmi Turan'ın oğlu olması...

CEM UZAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU EL ELE!

Hulki Cevizoğlu ayrıca "CHP Genel Başkanı da, bunu gündeme böyle taşıyor. Bunun geçmişi bu. Peki bunu ben mi söylüyorum? Bunu bana sağın, solun, merkezin, kuzeyin, güneyin herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı." diyerek İmar Bankası'nı dolandıran ve Türkiye'yi 17.8 milyar dolar zarara uğratan Cem Uzan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli ilişkisini de afişe etmiş oldu.

THODEX DOLANDIRICISINDAN 4.9 MİLYAR DOLAR DAHA FAZLA!

128 milyar dolar yalanını üretip Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu aracılığı ile CHP'ye ulaştıran Cem Uzan'ın Türkiye'ye verdiği zarar ise 17.8 milyar dolar... Cem Uzan, İmar Bankası'ndaki mevduatlar nedeniyle Türkiye'ye 8 katrilyon zarar verdiği ortaya çıkmıştı. Bu zarar daha sonra sahte Hazine bonolarıyla daha da büyüyerek 17.8 milyar dolara çıktı. Bu zararın 7 milyarlık kısmı ise TMSF'nin şirket ve mal satışlarıyla giderildi. Uzan ailesinin Türkiye'ye 10.8 milyar dolarlık bir borcu bulunmakta.