"DEVLETİN VE VATANDAŞIN ÇIKARI GÖZETİLEREK DÜZENLEME GETİRİLMELİ"

Doç. Dr. Dülger, kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcıların ilgili kurum ve bu eylemi yapmaya yardım edenler hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayarak, aracı kurumlar için yapılacak hukuki düzenlemelerin önemli olduğunu dile getirdi.

Büyük para hacminin olduğu ve mağduriyetlerin yaşandığı bir alanın mutlaka düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü: