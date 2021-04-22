Dogecoin'den 2 milyon adet dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken ve üye toplayan Thodex isimli kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı.
Bilişim Hukuku Uzmanı Av. Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, kripto para borsalarının mağdur ettiği yatırımcıların ilgili kurum ve bu eylemi yapmaya yardım edenler hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiğini ifade etti.
Dülger yaptığı açıklamada, kripto para borsalarında gerçekleşen dolandırıcılıkların kripto parayla bir ilgisi olmadığını aktararak, "Bu daha önce de defalarca yaşandı. Yatırımcılar, 'size araba, ev, hisse senedi alacağım' diye güvendikleri insanlara paralarını gönderdiler. Bu insanlar da bir şeyler aldı sattı ama para büyük bir hacme ulaşınca paraları alıp kaçtılar. Burada metanın ne olduğu önemli değil." diye konuştu.