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    • Ekonomi
    • 22.04.2021 17:34
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    • 22.04.2021 17:34
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    22 Nisan Perşembe borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,08 oranında 10,83'den yükselerek işlem gördü. 22 Nisan Perşembe 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    22 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,83 10,02 8,08
    Halk GMYO 3,15 3,00 5,00
    Çemaş Döküm 1,09 1,04 4,81
    Borusan Mannesmann 22,24 21,28 4,51
    Netaş Telekomünikasyon 22,36 21,42 4,39
    Vestel 30,30 29,26 3,55
    Otokar 317,90 307,20 3,48
    Selçuk Ecza Deposu 9,66 9,36 3,21
    Kordsa Teknik Tekstil 21,10 20,48 3,03
    Koza Altın 108,00 105,10 2,76
    GSD Holding 1,66 1,62 2,47
    Alarko GMYO 21,82 21,30 2,44
    Doğuş Otomotiv 26,22 25,60 2,42
    Koza Madencilik 13,31 13,00 2,38
    Tüpraş 87,00 85,00 2,35
    Gübre Fabrikaları 61,15 59,75 2,34
    Deva Holding 27,74 27,14 2,21
    Tukaş 6,97 6,82 2,20
    İş Yatırım Menkul Değerler 14,21 13,92 2,08
    Arçelik 30,94 30,36 1,91

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Torunlar GMYO 3,50 3,59 -2,51
    Fenerbahçe Futbol 34,40 35,20 -2,27
    Coca Cola İçecek 68,10 69,50 -2,01
    MLP Sağlık 22,00 22,40 -1,79
    Aksa 14,45 14,70 -1,70
    Çemtaş 14,95 15,20 -1,64
    Odaş Elektrik 2,41 2,45 -1,63
    Yataş 15,70 15,92 -1,38
    İndeks Bilgisayar 6,71 6,80 -1,32
    Aksa Enerji 11,25 11,40 -1,32
    Bera Holding 25,14 25,46 -1,26
    Alarko Holding 9,62 9,73 -1,13
    İş GMYO 1,78 1,80 -1,11
    İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -0,99
    Koç Holding 16,94 17,09 -0,88
    Konya Çimento 845,50 852,70 -0,84
    Alkim Kimya 15,37 15,49 -0,77
    Hektaş 27,52 27,68 -0,58
    Emlak Konut GMYO 1,80 1,81 -0,55
    Anadolu Efes 22,38 22,50 -0,53

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    Haberler Ekonomi 22 Nisan Perşembe borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?