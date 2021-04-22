22 Nisan Perşembe borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,83 10,02 8,08 Halk GMYO 3,15 3,00 5,00 Çemaş Döküm 1,09 1,04 4,81 Borusan Mannesmann 22,24 21,28 4,51 Netaş Telekomünikasyon 22,36 21,42 4,39 Vestel 30,30 29,26 3,55 Otokar 317,90 307,20 3,48 Selçuk Ecza Deposu 9,66 9,36 3,21 Kordsa Teknik Tekstil 21,10 20,48 3,03 Koza Altın 108,00 105,10 2,76 GSD Holding 1,66 1,62 2,47 Alarko GMYO 21,82 21,30 2,44 Doğuş Otomotiv 26,22 25,60 2,42 Koza Madencilik 13,31 13,00 2,38 Tüpraş 87,00 85,00 2,35 Gübre Fabrikaları 61,15 59,75 2,34 Deva Holding 27,74 27,14 2,21 Tukaş 6,97 6,82 2,20 İş Yatırım Menkul Değerler 14,21 13,92 2,08 Arçelik 30,94 30,36 1,91

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: