RAMAZAN İMSAKİYE
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Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış! Mine Tugay, Bahar Şahin, Özge Ulusoy...

Son dakika haberleri… Türkiye kripto para vurgunu ile çalkalanıyor. Dogecoin'den 2 milyon adet dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken ve üye toplayan Thodex isimli kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı. Öte yandan Thodex'in reklam kampanyası için birbirinden ünlü isimlerin kullanıldığı da ortaya çıktı. Söz konusu reklam kampansında Mine Tugay, Bahar Şahin ve Özge Ulusoy gibi ünlü birçok isim yer almış. İşte detaylar...

22.04.2021 12:22 - Son Güncelleme: 22.04.2021 13:02
Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı iddia ediliyor. Şirket ise 4-5 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu iddiasında bulunurken, Avukat Üsame Ceran şirket sahibi Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

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Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER
Thodex'in reklam kampanyası için Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi isimlerle çalışması sosyal medyada olay oldu.

Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurularının ardından Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlattı.

Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

Başsavcılık açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başlsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve faillet hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış!

MAĞDURLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.