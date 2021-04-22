Thodex vurgununda dikkat çeken detay! İnsanları kandırmak için birbirinden ünlü isimleri kullanmış! Mine Tugay, Bahar Şahin, Özge Ulusoy...
Son dakika haberleri… Türkiye kripto para vurgunu ile çalkalanıyor. Dogecoin'den 2 milyon adet dağıtacağını açıklayarak dikkatleri üzerine çeken ve üye toplayan Thodex isimli kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı. Öte yandan Thodex'in reklam kampanyası için birbirinden ünlü isimlerin kullanıldığı da ortaya çıktı. Söz konusu reklam kampansında Mine Tugay, Bahar Şahin ve Özge Ulusoy gibi ünlü birçok isim yer almış. İşte detaylar...
Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Tayland'a kaçtığı iddia ediliyor. Şirket ise 4-5 gün sürecek bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu iddiasında bulunurken, Avukat Üsame Ceran şirket sahibi Özer hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Başsavcılık açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başlsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve faillet hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
MAĞDURLARIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Borsanın kapanması ile mağdur olan binlerce yatırımcı adına açıklama yapan avukat Oğuz Evren Kılıç, Özer'in dün saat 17.57'de İstanbul'dan yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Kılıç, "Artık bundan sonra çok zorlu ve uzun bir süreç başlıyor. Allah herkese sabır versin" ifadelerini kullandı.