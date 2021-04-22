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    • Ekonomi
    • 23.04.2021 08:21
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    • 23.04.2021 08:21
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    Tazminat müjdesi: Milyonlarca çalışana süper haber! Kimler istifa edip tazminat alabilir? 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir!

    Yasalarımız istifa edene tazminat ödenmemesini hükme bağlamış durumda. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Tabi bazı şartları da var. almanın yollarını yazdı. "Kıdem Tazminatı"na hak kazanmanın yolları kanunlarla düzenlenmiştir. Misal tazminatı hak etmek için işçi en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak gerekiyor ve kendi isteği ve kusuru olmaksızın işten çıkarılmış olması isteniyor. Anlaşıldığı üzere çalışmalarını gerekçesiz bırakan çalışan, kıdem tazminatı alamaz. Çalışan bu durumda kıdem tazminatını alamadığı gibi işverene ihbar tazminatını da ödemek zorunda olabilir.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca çalışana süper haber! İstifa edip tazminat...

    "İstifa eden tazminat alabilir mi?" sorusu, ülkemizde ücretli çalışan herkesin aklında yer etmiş bir sorudur. Bu konuda TBMM'nin yapmış olduğu tazminat alacak yasası çalışmaları vardır. Ancak henüz taslak aşamasındadır. "İstifa eden tazminat alabilir mi?", evet alabilir ancak şartları var. İşçinin, haklı bir nedeni bulunmaksızın iş sözleşmesini kendi arzusuyla istifa ile sonlandırması halinde kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Faruk Erdem, çalışanların işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almanın yollarını yazdı.

    ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?

    Hatta tavsiyemiz bu tür dilekçeleri noter aracılığı ile göndermeniz. Böylece ileride oluşabilecek bir hukuki durumda elinizde belge olacaktır. Bu konuyla ilgili tartışmalara Yargıtay son noktayı koydu. Emeklilik için yaşı beklemek üzere tazminat talep edenlerin çalışabileceğine hükmetti. Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka bir işyeri ile görüşme yapmasının, başka bir işte çalışmaya başlamasının kanuna karşı hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.

    Böylece Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 5 Kasım 2020 tarihli (Esas No: 2016/29768, Karar No: 2020/14937) kararı tüm çalışanlar açısından bir emsal oluşturdu.

    KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR?

    Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar

    Emeklilik için ayrılanlar

    Askerlik için ayrılanlar

    Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar

    Haklı fesih ile istifa edenler

    KİMLER DAHA SONRA ÇALIŞABİLİR?

    Emeklilik için yaşı bekleyenler

    Emekli olanlar

    Evlilik için ayrılanlar

    Haklı fesih ile ayrılanlar

        Bu maddelerden beşinci olan sizin durumunuzla ilgili. Yani emeklilik için yaş haricinde prim ve yıl şartını tamamlamış olmak tazminat için yeterli sayılıyor. Ancak burada da bir tarih gündeme geliyor. O da 8 Eylül 1999.

        Bu tarihten önce ve sonra emeklilik hak etme şartları farklı olduğu için tazminat alma durumu farklı hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar en az 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini doldurduklarında yaş hariç emeklilik hakkını elde ediyorlar. Dolayısıyla bu gün 3600 günü yani 10 yıllık primi olan bir çalışan eğer son iş yerinde de en az 1 yıl çalışmış ise SGK'dan bir yazı alarak kıdem tazminatını iş yerinden talep edebilir ve kendi isteği ile ayrılabilir.

        8 Eylül 1999 sonrasında ise emeklilik hak etme şartları değişiyor. Bu tarihten 20 Nisan 2008 tarihine kadar sigortalı olanlar için emeklilik şartları 7 bin gün ve erkeklerde 60 kadınlarda 58. Kısmi emeklilik için ise 25 yıl ve 4500 gün gerekiyor. Dolasıyla bur tarihten sonra sigortalı olan birisi için tazminatı alabilme durumu ancak 7 bin günü tamamladığında ya da 25 yıl 4500 günü tamamladığında ortaya çıkıyor.

        Siz de 2002 girişinize göre tazminat alabilmeniz için ya 7 bin günü tamamlayacaksınız ya da 25 yıl bekleyip yani 2027'de 4500 gününüz tamam olduğu için tazminat talep edebileceksiniz.

        2002 yıllında sigortam başladı. Şu anda 5800 günüm var. Halen çalışıyorum. Son iş yerimden tazminat alıp ayrılabilir miyim? Yusuf KAMA

        Yasalarımıza göre kendi isteği ile sebepsiz ayrılanlar (haklı fesih hariç) kıdem tazminatı alamıyor. Ancak halen geçerli solan 1475 sayılı yasanın 14. Maddesinde kıdem tazminatı alınacak durumlar sayılırken bazı istisnalar da eklenmiş durumda. Burada istifa halinde yani kendi isteği halinde de işçilerin tazminat alabilecekleri belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi Tazminat müjdesi: Milyonlarca çalışana süper haber! Kimler istifa edip tazminat alabilir? 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir!