Tazminat müjdesi: Milyonlarca çalışana süper haber! Kimler istifa edip tazminat alabilir? 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir!

"İstifa eden tazminat alabilir mi?" sorusu, ülkemizde ücretli çalışan herkesin aklında yer etmiş bir sorudur. Bu konuda TBMM'nin yapmış olduğu tazminat alacak yasası çalışmaları vardır. Ancak henüz taslak aşamasındadır. "İstifa eden tazminat alabilir mi?", evet alabilir ancak şartları var. İşçinin, haklı bir nedeni bulunmaksızın iş sözleşmesini kendi arzusuyla istifa ile sonlandırması halinde kıdem tazminatına hak kazanamaz. Ancak bunun önemli bir istisnası ise 3600 günü doldurmak. Faruk Erdem, çalışanların işten ayrılmaları durumunda kıdem tazminatı almanın yollarını yazdı.
ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?
Hatta tavsiyemiz bu tür dilekçeleri noter aracılığı ile göndermeniz. Böylece ileride oluşabilecek bir hukuki durumda elinizde belge olacaktır. Bu konuyla ilgili tartışmalara Yargıtay son noktayı koydu. Emeklilik için yaşı beklemek üzere tazminat talep edenlerin çalışabileceğine hükmetti. Yargıtay, işçinin işten ayrılmadan başka bir işyeri ile görüşme yapmasının, başka bir işte çalışmaya başlamasının kanuna karşı hile olarak nitelendirilemeyeceğini belirtti.
Böylece Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 5 Kasım 2020 tarihli (Esas No: 2016/29768, Karar No: 2020/14937) kararı tüm çalışanlar açısından bir emsal oluşturdu.
KİMLER İSTİFA EDİP TAZMİNAT ALABİLİR?
Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlayanlar
Emeklilik için ayrılanlar
Askerlik için ayrılanlar
Evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılan kadınlar
Haklı fesih ile istifa edenler
KİMLER DAHA SONRA ÇALIŞABİLİR?
Emeklilik için yaşı bekleyenler
Emekli olanlar
Evlilik için ayrılanlar
Haklı fesih ile ayrılanlar