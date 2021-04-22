RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Türkiye kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in vurgununu konuşuyor. Thodex'in kurucusu Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kripto para borsası Thodex'te 391 bin kişi mağdur oldu. Peki mağdurlar parasını alabilecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında merak edilen soruyu yanıtladı.

22.04.2021 13:12 - Son Güncelleme: 22.04.2021 13:12
Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsılıyor. Son 24 saattir internet sistemlerini kapatan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Kripto para borsası Thodex'te 391 bin kişi mağdur oldu. Peki mağdurlar parasını alabilecek mi? Kripto para borsası Thodex'te neler oluyor? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Diğer yatırımcılar da tehlikede mi? Dünyada yasal düzenleme ne durumda? Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

YATIRIMCI PANİKTE
Ne yazık ki henüz doğrulanmasa da Thodex tarafından yapılan açıklamaya göre bir geçiş süreci var ve bunun 4-5 gün süreceğinden bahsediliyor. Bu noktada yatırımcı biraz panik olmuş durumda. Konuyla ilgilenen avukatlar Fatih Bey'in yurt dışına çıktığından bahsediyor.

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Bu yüzden burada bir belirsizlik söz konusu. O yüzden bu kanatta da ne yazık ki biraz panik panik havası hakim çünkü çok fazla sayıda kullanıcısı olan bir kripto para alım-satım platformuydu. Böyle bir durumun yaşanması kullanıcıyı fazlasıyla zedeledi güven kırıklığı da yaratmış oldu.

Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

KULLANICI NE YAPMALI?
Böyle bir durum varsa eğer bu hemen sonuçlanabilecek bir durum değil ne yazık ki bir süreç içerisinde çözülmesi gereken durum haline gelecektir. Kullanıcı ne yapmalı? Bu noktada beklemeli çok fazla panik yapmadan gerçekten olayı önce bir anlayalım.