Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama

Bu yüzden burada bir belirsizlik söz konusu. O yüzden bu kanatta da ne yazık ki biraz panik panik havası hakim çünkü çok fazla sayıda kullanıcısı olan bir kripto para alım-satım platformuydu. Böyle bir durumun yaşanması kullanıcıyı fazlasıyla zedeledi güven kırıklığı da yaratmış oldu.