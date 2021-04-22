Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Thodex mağdurları parasını geri alabilecek mi? Uzman isimden dikkat çeken açıklama
Türkiye kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in vurgununu konuşuyor. Thodex'in kurucusu Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Şikayetler sonrası harekete geçen polis ekipleri Thodex'in merkezinde inceleme başlattı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kripto para borsası Thodex'te 391 bin kişi mağdur oldu. Peki mağdurlar parasını alabilecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında merak edilen soruyu yanıtladı.
22.04.2021 13:12
- Son Güncelleme: 22.04.2021 13:12
Kripto para borsası Thodex'te 391 bin kişi mağdur oldu. Peki mağdurlar parasını alabilecek mi? Kripto para borsası Thodex'te neler oluyor? Yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Diğer yatırımcılar da tehlikede mi? Dünyada yasal düzenleme ne durumda? Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.