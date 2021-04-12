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    DSP eski Genel Başkanı : Ekonomiye saldırdılar

    Ekonomiden sorumlu eski bakan DSP'li , Türk ekonomisine yönelik saldırı olduğunu ve bu saldırının hala devam ettiğini söyledi. Saldırının, 'nin yurt dışındaki rezervlerini yurt içine taşımasıyla başladığını söyleyen eski bakan, "Bunun farkına varan ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

    Ekonomiden sorumlu eski bakan DSP'li , Türk ekonomisine yönelik saldırı olduğunu ve bu saldırının hala devam ettiğini söyledi. Saldırının, 'nin yurt dışındaki rezervlerini yurt içine taşımasıyla başladığını söyleyen eski bakan, "Bunun farkına varan ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

    ALBAYRAK BAŞARILIYDI
    Hazine ve Maliye eski Bakanı 'ın yönetiminin iyi olduğunu vurgulayan Türker, "Berat Albayrak'a herkes saldırıyor. Belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi" şeklinde konuştu.

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    Haberler Ekonomi DSP eski Genel Başkanı Masum Türker: Ekonomiye saldırdılar