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    Emeklilere ikramiye müjdesi: İlk ödeme Mayıs başında... En düşük emekli maaşı da 1500 TL'ye çıkarıldı

    Başkan 'dan emeklilere müjde geldi... Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesi Mayıs başında gerçekleştirilecek.  Başkanı , ikramiyelere enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere ikramiye müjdesi verdi.

    Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyelerini kabul eden Erdoğan, yaklaşık 3 yıl önce emeklilere bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü verdiklerini ve bu uygulamayı hemen başlattıklarını hatırlattı.

    Erdoğan, enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini Mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de Temmuz ortasına doğru gerçekleştireceklerini ifade etti.

        İYİLEŞTİRMEYE DEVAM


        Salgın döneminde alınan tedbirler kapsamında en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkartarak hiçbir vatandaşın mağdur duruma düşmemesini sağladıklarını ifade eden Erdoğan, göreve geldiklerinde emekli maaşlarının 66 liradan başladığını hatırlatarak, emeklilerin bugün tarihlerinin en iyi gelir seviyesine sahip olduğunu, bunu da yeterli görmediklerini, ülkenin imkanlarının genişlemesine paralel olarak emeklilerin şartlarını daha da iyileştirmeye hazırlandıklarını söyledi.

        TÜED TEŞEKKÜR ETTİ


            TÜRKİYE Emekliler Derneği Başkanı Kazım             Ergün, ikramiyelere enflasyon oranında artış yapılacak olmasından dolayı bütün emekliler adına Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

            Artışın geçmişe dönük işletilmesini talep eden Ergün, "İkramiyenin ödenmeye başlandığı tarihten itibaren aylıklara 6 ayda bir yapılan zam ikramiyeye de uygulansın. İlk 6 ayda bayram öncesinde ödenecek ikramiye bin 545 lira olsun" dedi.

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            Haberler Ekonomi Emeklilere ikramiye müjdesi: İlk ödeme Mayıs başında... En düşük emekli maaşı da 1500 TL'ye çıkarıldı