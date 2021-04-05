5 Nisan Pazartesi BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035252 0,70 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047767 0,64 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,010895 0,58 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,074493 0,57 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,040777 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171876 0,76 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034372 0,58 HEM Hisse Senedi EYF 0,026008 0,53 VEM Hisse Senedi EYF 0,101671 0,52 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027026 0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017533 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017362 1,19 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,019965 0,94 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017304 0,92 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018039 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049214 0,51 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028702 0,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069879 0,48 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020768 0,30 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028327 0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,025662 0,14 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026657 0,14 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,067430 0,14 VEM Para Piyasası EYF 0,070345 0,14 AvivaSA Em. Ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069727 0,14

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,066688 -1,49 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,041639 -1,44 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,074188 -1,44 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,053991 -1,42 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,122823 -1,40 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019194 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022623 -0,47 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009971 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010180 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010255 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,057526 -2,18 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,049812 -1,47 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027276 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,077204 -1,11 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,034925 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,080159 -1,05 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,120359 -0,96 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,108157 -0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030276 -1,57 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015288 -0,20 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032259 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046549 -1,45 NN Hay. Em. Altın EYF 0,028884 -1,45 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045511 -1,45 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046549 -1,44 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048031 -1,44