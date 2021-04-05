BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog ürün listesi! BİM bu hafta neler var?

BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da sorgulanıyor. BİM 9 Nisan aktüel katalog yine dopdolu. Türkiye'nin 81 ilinde birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden uygun fiyatlı ürün satın alabilirsiniz. Bu hafta raflarda yerini alacak ürünler arasında; Dijitsu 43 İNÇ FullHD Uydu Alıcılı LED TV, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Kumtel Cam Ankastre Set, Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Chef's İkili Tava öne çıkıyor. İşte, 9 Nisan BİM aktüel katalog ürünleri...