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    • Ekonomi
    • 05.04.2021 17:54
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    • 05.04.2021 17:54
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    aktüel ürünler kataloğu! ürün listesi! BİM bu hafta neler var?

    9 Nisan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ürün listesi içerisinde birbirinden hesaplı ürünler bulunuyor. BİM'de bu hafta neler var? Yeni haftada BİM'e neler geleceği aktüel katalogla açıklandı. Dijitsu 43 İNÇ FullHD Uydu Alıcılı LED TV, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Kumtel Cam Ankastre Set, Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü gibi ürünler haftanın dikkat çeken ürünleri arasında yer alıyor. İşte 9 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog ürün listesi! BİM bu hafta neler var?

    BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da sorgulanıyor. BİM 9 Nisan aktüel katalog yine dopdolu. Türkiye'nin 81 ilinde birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden uygun fiyatlı ürün satın alabilirsiniz. Bu hafta raflarda yerini alacak ürünler arasında; Dijitsu 43 İNÇ FullHD Uydu Alıcılı LED TV, Fakir Dik Durabilen Süpürge, Kumtel Cam Ankastre Set, Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü, Chef's İkili Tava öne çıkıyor. İşte, 9 Nisan BİM aktüel katalog ürünleri...

    BİM AKTÜEL KATALOG 9 NİSAN!

    Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı 1.999 TL, Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 99,90 TL, Fakir Dik Durabilen Süpürge 219 TL, Kumtel Cam Ankastre Set 1.499 TL fiyatı ile satışta olacak.

    Chef's Karnıyarık Tencere 22 cm 46,90 TL
    Chef's Wok Tava 49,90 TL
    Dexim Powerbank 10.000 mAh 49,90 TL
    Yaka Mikrofonu 29,90 TL

    Naturalove Fırçalı Yüz Temizleme Seti 34,90 TL
    Bonera Döküm Kek Kalıbı 49,90 TL
    Otomatik Kahve & Baharat Öğütücü 109 TL
    SCHWARTZ Kahve Süt ve Ayran Köpürtücü 29,90 TL
    Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL
    Yuvarlak Saklama Kabı 2'li 14,90 TL
    LAV Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 6,95 TL


    Erzak Kabı 12 Litre 18,90 TL
    Melamin Kaşıklık 7,95 TL
    Saklama Kabı 3'lü 11,90 TL
    Çift Yönlü Bebek Arabası 399 TL
    Çocuk Ahşap Masa Sandalye Seti 139 TL
    Pilsan Pratik Mama Sandalyesi 69,90 TL

        Pilsan Sallanan At 79,90 TL
        Wee Baby Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL
        Küvet ve File Seti 39,90 TL
        Kanguru 49,90 TL
        Pilsan İlk Arabam 49,90 TL
        Oval Örgü Sepet 13,90 TL


        Silikon Mama Önlüğü 14,90 TL
        Çocuk Yatak Altı Düzenleyici 17,90 TL
        Pilsan Sevimli Hayvanlarım 35,90 TL

        Sırt Çantalı Hamur Seti 29,90 TL
        Karma Koli Oyuncaklar 14,90 TL
        3 Boyutlu Oyuncak Karton Ev 14,90 TL
        Top Çıngırak 6,95 TL
        İlk Kitaplarım 3,50 TL
        İlk Okuma Kitaplarım Serisi 4,95 TL
        Koordinasyon Oyunu 29,90 TL
        Altını Islatan Bebek 36,90 TL
        Ahşap Yap Boz Tren 37,90 TL
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        Haberler Ekonomi BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel katalog ürün listesi! BİM bu hafta neler var?