2021 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut başvurularının 2021 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) geçtiğimiz yıl 100 bin aileyi ev sahibi yapmıştı. Bu yılki başvurulara da yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. TOKİ ucuz konut başvuru şartlarına göre, konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 sene ikamet etmek gerekecek. Peki, TOKİ 2021 başvuruları ne zaman başlayacak?
TOKİ 2021 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu bir açıklamada, TOKİ'den konut alma hayali kuran vatandaşlar için müjdeyi vermişti. 4 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında 100 bin dar gelirli ailenin ev sahibi olacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında yeni yapılacak sosyal konut sayısını 100 bin olarak açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi. 2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak.