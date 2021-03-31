Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay madenciliği için önemli bir adım attı. 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değer biçilen 16 Psyche asteroidine gitmek için geri sayıma başladı. Ekip, Ağustos 2022'de yola çıkacak. 4 yıl sürecek yolculuğun ardından NASA'nın keşif sondası asteroide varacak. Sonda, 2023'te Mars'ın yerçekimine girecek.

2026'da ise 16 Psyche'ten veri toplayacak noktaya ulaşacak. Mars ve Jüpiter arasında bulunan 226 kilometre genişliğindeki 16 Psyche'nin oluşumunu tamamlamamış bir gezegenden koptuğu tahmin ediliyor. Dünyadan 70 bin kat değerli asteroidde nikel, altın, platin, iridyum, redyum gibi madenler bulunuyor.