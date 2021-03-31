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    Dünyadan 70 bin kat daha değerli: , 'nde yer alan asteroide ulaşmak için uzay aracı gönderecek

    (), uzay madenciliği için önemli bir adım attı. 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değer biçilen 16 Psyche asteroidine gitmek için geri sayıma başladı. Ekip, Ağustos 2022'de yola çıkacak. 4 yıl sürecek yolculuğun ardından NASA'nın keşif sondası asteroide varacak. Sonda, 2023'te 'ın yerçekimine girecek.

    NASA yani!

    Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (), uzay madenciliği için önemli bir adım attı. 10 kentilyon (10 bin katrilyon) dolar değer biçilen 16 Psyche asteroidine gitmek için geri sayıma başladı. Ekip, Ağustos 2022'de yola çıkacak. 4 yıl sürecek yolculuğun ardından NASA'nın keşif sondası asteroide varacak. Sonda, 2023'te 'ın yerçekimine girecek.

    2026'da ise 16 Psyche'ten veri toplayacak noktaya ulaşacak. Mars ve arasında bulunan 226 kilometre genişliğindeki 16 Psyche'nin oluşumunu tamamlamamış bir gezegenden koptuğu tahmin ediliyor. Dünyadan 70 bin kat değerli asteroidde el, altın, in, um, gibi madenler bulunuyor.

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    Haberler Ekonomi Dünyadan 70 bin kat daha değerli: NASA, Güneş Sistemi'nde yer alan asteroide ulaşmak için uzay aracı gönderecek