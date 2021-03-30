30 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|22,36
|21,22
|5,37
|Ford Otosan
|194,20
|185,00
|4,97
|Gözde Girişim
|7,76
|7,42
|4,58
|Selçuk Ecza Deposu
|10,86
|10,39
|4,52
|Kerevitaş Gıda
|5,79
|5,60
|3,39
|Deva Holding
|30,92
|30,06
|2,86
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,36
|31,66
|2,21
|Pınar Süt
|21,40
|21,02
|1,81
|Otokar
|359,10
|353,50
|1,58
|MLP Sağlık
|21,06
|20,76
|1,45
|Migros Ticaret
|35,06
|34,62
|1,27
|Aksa
|15,64
|15,45
|1,23
|Verusa Holding
|57,20
|56,55
|1,15
|Tat Gıda
|9,82
|9,71
|1,13
|Eczacıbaşı İlaç
|6,67
|6,60
|1,06
|Vestel
|38,36
|37,96
|1,05
|Alkim Kimya
|16,98
|16,85
|0,77
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,77
|16,66
|0,66
|Türk Traktör
|208,10
|206,90
|0,58
|Koç Holding
|19,21
|19,10
|0,5
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|22,36
|21,22
|5,37
|Ford Otosan
|194,20
|185,00
|4,97
|Gözde Girişim
|7,76
|7,42
|4,58
|Selçuk Ecza Deposu
|10,86
|10,39
|4,52
|Kerevitaş Gıda
|5,79
|5,60
|3,39
|Deva Holding
|30,92
|30,06
|2,86
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,36
|31,66
|2,21
|Pınar Süt
|21,40
|21,02
|1,81
|Otokar
|359,10
|353,50
|1,58
|MLP Sağlık
|21,06
|20,76
|1,45
|Migros Ticaret
|35,06
|34,62
|1,27
|Aksa
|15,64
|15,45
|1,23
|Verusa Holding
|57,20
|56,55
|1,15
|Tat Gıda
|9,82
|9,71
|1,13
|Eczacıbaşı İlaç
|6,67
|6,60
|1,06
|Vestel
|38,36
|37,96
|1,05
|Alkim Kimya
|16,98
|16,85
|0,77
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,77
|16,66
|0,66
|Türk Traktör
|208,10
|206,90
|0,58
|Koç Holding
|19,21
|19,10
|0,5