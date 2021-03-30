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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 14:30
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    • 30.03.2021 14:30
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    30 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Bero Holding hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 5,37 oranında 22,36'dan yükselerek işlem gördü. 30 Mart Salı 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    30 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 22,36 21,22 5,37
    Ford Otosan 194,20 185,00 4,97
    Gözde Girişim 7,76 7,42 4,58
    Selçuk Ecza Deposu 10,86 10,39 4,52
    Kerevitaş Gıda 5,79 5,60 3,39
    Deva Holding 30,92 30,06 2,86
    Tofaş Oto Fabrikası 32,36 31,66 2,21
    Pınar Süt 21,40 21,02 1,81
    Otokar 359,10 353,50 1,58
    MLP Sağlık 21,06 20,76 1,45
    Migros Ticaret 35,06 34,62 1,27
    Aksa 15,64 15,45 1,23
    Verusa Holding 57,20 56,55 1,15
    Tat Gıda 9,82 9,71 1,13
    Eczacıbaşı İlaç 6,67 6,60 1,06
    Vestel 38,36 37,96 1,05
    Alkim Kimya 16,98 16,85 0,77
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,77 16,66 0,66
    Türk Traktör 208,10 206,90 0,58
    Koç Holding 19,21 19,10 0,5

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bera Holding 22,36 21,22 5,37
    Ford Otosan 194,20 185,00 4,97
    Gözde Girişim 7,76 7,42 4,58
    Selçuk Ecza Deposu 10,86 10,39 4,52
    Kerevitaş Gıda 5,79 5,60 3,39
    Deva Holding 30,92 30,06 2,86
    Tofaş Oto Fabrikası 32,36 31,66 2,21
    Pınar Süt 21,40 21,02 1,81
    Otokar 359,10 353,50 1,58
    MLP Sağlık 21,06 20,76 1,45
    Migros Ticaret 35,06 34,62 1,27
    Aksa 15,64 15,45 1,23
    Verusa Holding 57,20 56,55 1,15
    Tat Gıda 9,82 9,71 1,13
    Eczacıbaşı İlaç 6,67 6,60 1,06
    Vestel 38,36 37,96 1,05
    Alkim Kimya 16,98 16,85 0,77
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,77 16,66 0,66
    Türk Traktör 208,10 206,90 0,58
    Koç Holding 19,21 19,10 0,5

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    Haberler Ekonomi 30 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?