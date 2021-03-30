Matriks halka arz başladı mı sorusu son günlerin sık araştırılan konularından birisi olarak ön plana çıktı. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Peki, Matriks halka arz başladı mı? Matriks AŞ borsa kodu ve hisse fiyatları nedir? Halka arz hangi bankalardan yapılacak? İşte merak edilenler...

MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI? MATRİKS AŞ BORSA KODU VE HİSSE FİYATLARI NEDİR?

30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.

İşte Matriks halka arza dair detaylar;