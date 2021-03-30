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    • Ekonomi
    • 30.03.2021 13:26
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    • 30.03.2021 13:26
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    ilk yarıda geriledi | 30 Mart 2021 son durum

    Haftanın ikinci işlem gününde geriledi. endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 1.384,60 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,19 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Peki, yükselecek mi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda geriledi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kaybederek 1.384,60 puana geriledi.

    Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,97 puan azalışla 1.384,60 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,38 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,19 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda geriledi | 30 Mart 2021 BIST 100 son durum