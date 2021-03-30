TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurulunda konuştu.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
Son bir yıldır yaşanan pandemi tüm dünya ekonomilerinde belirsizlikler ortaya çıkarmıştır. Büyüme performanslarını olumsuz yönde etkilemiştir.
Ülkeler hastalığın olumsuz seyrini asgari seviyeye indirmeye çalışmışlardır.
Para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonda yüzde 5'lik hedefe sıkı sıkıya bağlıyız.
Önümüzdeki dönemde TCMB çatısı altında üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum.