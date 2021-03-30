Sözlü savunmada Google avukatları iddialara ilişkin soruları yanıtladı. Google avukatları, otel reklamlarının gösterilmesinin rakiplerinin tıklanma alma ihtimalini zayıflattığı ve bu sebeple de rekabeti kısıtlayıcı pazar kapanmaya yol açtığı iddiasına karşılık "Otel reklamları, rakiplerin görülebildiği ve trafik kazanabildiği bir reklam türüdür" şeklinde savunma yaptı. Avukatlar, rakiplerin bu yolla dışlanmasının söz konusu olmadığını ifade etti.
Google'ın "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığındaki çevrim içi olarak yapıldı.
YEREL ARAMA HİZMETİ VE KONAKLAMA FİYATLARI
Rekabet Kurulu 2019 yılında ön araştırma sonucunda Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında soruşturma başlatmıştı.