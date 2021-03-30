Google'ın kendi yerel arama hizmetini ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetini, rakiplerine kıyasla, konum ve görsel olarak daha avantajlı şekilde sunması ve diğer uygulamaları ile yerel arama hizmetleri ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarındaki rekabeti bozmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlaline yol açıp açmadığı incelendi.