Boğaziçi Beton halka arz ne zaman sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Boğaziçi Beton, şirket paylarını halka arz etmek için 25 Mart 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu. Peki, Boğaziçi Beton halka arz hangi bankalardan yapılacak? Boğaziçi Beton borsa kodu ve hisse fiyatları nedir? İşte merak edilenler...

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ

Boğaziçi Beton, şirket paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi. Şirket, aynı tarihte halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görmesi için de başvuru yaptı. Halka arz sürecinin yönetimi Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılacak.