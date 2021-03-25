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    • Ekonomi
    • 25.03.2021 12:20
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    • 25.03.2021 12:20
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    Fitch'ten Türkiye'ye küstah faiz tehdidi: İndirime gidilirse notu düşer

    Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı'nda değişikliğe gidilmiş ve Başkan görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , Merkez Bankası’nda yaşanan görev değişiminin ardından, faiz indirimine dönük bir para politikasının benimsenmesi halinde Türkiye'nin kredi notunun düşürülebileceği tehdidinde bulundu.

    Fitch'ten Türkiye'ye küstah tehdit

    Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı'nda değişikliğe gidildi ve Başkan Naci Ağbal görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.


    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası'ndaki değişikliğin ardından Türkiye'ye ilişkin bir açıklamada bulundu.



    KÜSTAH TEHDİT: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜREBİLİRİZ
    Açıklamada, Merkez Bankası Başkanının değişmesinin ardından faiz indirimine dönük bir para politikasının benimsemesi halinde Türkiye'nin kredi notunun düşebileceği tehdidinde bulundu.



        FİTCH DİREKTÖRÜ: KESİNLİKLE GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ
        Reuters ajansının, faiz indirimi yönündeki bir para politikasının, Türkiye'nin kredi notuna etkisine dair bir sorusuna yanıt veren Fitch'in ülke notları direktörü Tony Stringer, "Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin" dedi.



        'NEGATİF'TEN 'DURAĞAN'A ÇEVİRMİŞTİ
        Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.

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