Fitch'ten Türkiye'ye küstah faiz tehdidi: İndirime gidilirse notu düşer

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanlığı'nda değişikliğe gidildi ve Başkan Naci Ağbal görevden alınarak yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Merkez Bankası'ndaki değişikliğin ardından Türkiye'ye ilişkin bir açıklamada bulundu.
KÜSTAH TEHDİT: TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜREBİLİRİZ
Açıklamada, Merkez Bankası Başkanının değişmesinin ardından faiz indirimine dönük bir para politikasının benimsemesi halinde Türkiye'nin kredi notunun düşebileceği tehdidinde bulundu.