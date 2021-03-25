Fitch'ten Türkiye'ye küstah faiz tehdidi: İndirime gidilirse notu düşer





FİTCH DİREKTÖRÜ: KESİNLİKLE GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Reuters ajansının, faiz indirimi yönündeki bir para politikasının, Türkiye'nin kredi notuna etkisine dair bir sorusuna yanıt veren Fitch'in ülke notları direktörü Tony Stringer, "Bu, kredi notunu gözden geçirmemize neden olabilecek bir şey, bu kesin" dedi.