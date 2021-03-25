TÜRKİYE'DEKİ REFORMLARIN ZAMANLAMASI ÇOK İYİ

84 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mobius, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik reform paketini değerlendiren Mobius, "Kesinlikle reformlar çok önemli unsurlar ve (uygulanması için) zamanlama çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu kriz ortamının fırsata dönüştürülebileceğine işaret eden Mobius, "Bu gibi kriz zamanlarını kullanmak reformları uygulamanın iyi bir yolu. Çünkü insanlar değişiklikleri daha kolay kabul edebilir. Bu yüzden, reform yapmak için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılında küresel ekonomik büyümenin yeniden canlanacağının altını çizen Mobius, "Bence aşılar piyasaya sürüldükçe, bu yıl çok iyi geçecek. Burada çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum; insanlar karantina uygulamalarından bıkmaya başlıyorlar. Karantina uygulamalarının gerçekten gerekli olduğunu düşünmüyorlar. Salgın korkusunu sürdürmeye devam eden hükümetlere karşı bir devrimi göreceğinizi düşünüyorum. Bütün bunların birleşimi, bu yıl iyi bir sonuç alınacağına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladığını hatırlatan Mobius, "Amerikalı tüketicilerin eline büyük miktarlarda para veriliyor. Dünyanın en büyük ekonomisine ilaveten Çin'in de iyi durumda olduğunu görüyoruz. Küresel büyüme iyileşecek ve bu durum gelişen piyasaları da etkileyecek. Bu nedenle de, gelişmekte olan pazarların çoğunun iyi performans gösterdiğini görüyoruz." dedi.