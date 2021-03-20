SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndaki değişim sonrası piyasaları neler bekliyor? Yeni yol haritası ne olacak?







İşte Faruk Erdem'in takvim.com.tr için yaptığı değerlendirme;

TÜRKİYE'NİN YENİ YOLU YATIRIM ÜRETİM İSTİHDAM VE İHRACAT…

Merkez Bankası'ndaki görev değişimi daha öncekiler gibi olağan karşılanmalı. Daha önce de Merkez Bankası'nda görev yapan başkanlar yerlerini yeni isimlere bıraktılar. Bu bayrak değişiminin de hayırlı olmasını diliyorum. Burada önemli olan isimler değil politikalar diye düşünüyorum.









Merkez Bankası 'piyasaların istediğini yapan' ya da 'piyasa dostu' gibi tabirlerle tarif edilmemeli. Merkez Bankası Türkiye ekonomisi neye ihtiyaç duyuyorsa onun tedbirlerini alan milli politikalar yürütmeli.