Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot gübre desteği yattı mı sorusuna çiftçiler yanıt arıyor. 2021 yılında mazot ve gübre desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çiftçi destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödeme tarihine ilişkin bilgi verdi. Peki mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte yanıtı!
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" açıklamasında bulundu.
MİKTAR VERİLMİŞTİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şu şekildedir: "Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"