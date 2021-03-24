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    • Ekonomi
    • 24.03.2021 17:38
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    • 24.03.2021 18:09
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    Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle görüştü!

    Son dakika haberi... Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile bir araya geldi. Kavcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Pazar günü yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve 'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik." ifadelerine yer verdi.

    Merkez'den önemli toplantı!

    Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileri ile bir araya geldi. Kavcıoğlu yaptığı toplantı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

    VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU
    Kavcıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB'deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederim.

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    Haberler Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle görüştü!