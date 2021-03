MEKANİK OTOPARK GELİYOR

Yeni yönetmelikte 80 metrekareden küçük her üç daire için en az bir otopark, 80 ila 120 metrekare arasındaki her iki daire için en az bir otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az bir otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için iki adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek. Ticari alan fonksiyonu olan dükkân, mağaza ve banka gibi yerlerde ise her 30 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için bir adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için bir adet olacak şekilde revize edilecek. Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre parsel arkası, yan veya ön bahçesinde veya bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.