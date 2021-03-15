Hükümet, ülke genelinde otopark ihtiyacını karşılamak ve sorunlu yapı alanlarında da otopark yapılmasının önünü açmak için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve herkesin merakla beklediği yeni Otopark Yönetmeliği'nin detayları ortaya çıktı. 31 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan yönetmeliğe göre, her daireye bir otopark şartı yerine, dairelerin büyüklüklerine göre otopark yapılması zorunluluğu geliyor.
MEKANİK OTOPARK GELİYOR
Yeni yönetmelikte 80 metrekareden küçük her üç daire için en az bir otopark, 80 ila 120 metrekare arasındaki her iki daire için en az bir otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az bir otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için iki adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek. Ticari alan fonksiyonu olan dükkân, mağaza ve banka gibi yerlerde ise her 30 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için bir adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için bir adet olacak şekilde revize edilecek. Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre parsel arkası, yan veya ön bahçesinde veya bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.
Parsel arka bahçesinde binalara iki metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapabilme imkânı da verilecek. 120 metrekareden küçük olup üç kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilme imkânı da getiriliyor. Yönetmelik değişikliğini nyürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapı ruhsatı başvuruları ile kamu kurumları tarafından ihalesi yapılmış işlerde talep edilmesi halinde eski yönetmeliğe göre ruhsat alabilme imkânı da sağlanacak.