



Finans sektörü ile reel sektörün kesişim noktasında Operasyonel Yeniden Yapılandırma Sistemi'nin getirilmesi de ekonominin dinamizmi için adeta zorunluluktur.



Ek olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın başarısını gözeterek, Türkiye için kritik önemde gördüğü Sağlık Endüstrileri ile Yazılım ve Donanım alanında doğrudan kendisine bağlı iki "Başkanlık" tesis etmesi de stratejik yaklaşımının en çarpıcı özetidir.



Reform dokümanında, farklı bakanlıkların cumhurbaşkanı nezdinde farkındalıklarını artırma gayreti adına zaten yapmaları gereken bazı işleri satır aralarına yerleştirmesi dikkatli gözlerden kaçmamıştır. Böyle de olsa, kurumların yapısal dönüşüm için bağlayıcı taahhüt altına girmesi kıymetlidir.



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