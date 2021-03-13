Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi dış basında büyük yankı uyandırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu. Reuters'ta yer alan haberde "Erdoğan, ekonomik reform planında enflasyonu ve kamu maliyesini hedefliyor" ifadelerine yer verildi. Associated Press, reform paketini "Erdoğan, Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladı ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdi" ifadeleriyle haberleştirdi. Agence France-Presse ise "Erdoğan, esnafa uygulanacak vergi muafiyeti ve enflasyonla mücadele için alınacak tedbirleri açıkladı" dedi.
13.03.2021 11:34
- Son Güncelleme: 13.03.2021 11:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu.
ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladığını ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdiğini bildirdi.
Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını duyurduğu kaydedilen haberde, piyasaların, enflasyonu dizginlemek için faizleri yükselten, geleneksel ve sıkı bir para politikasına geri dönüşün sinyallerini veren yeni ekonomi ekibine olumlu tepki gösterdiği anımsatıldı.