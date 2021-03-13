Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi dış basında büyük yankı uyandırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi, başta ABD ve Avrupa medyası olmak üzere dış basında geniş yer buldu.

ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP), Başkan Erdoğan'ın Türkiye ekonomisini güçlendirecek bir dizi adım açıkladığını ve enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara indirme sözü verdiğini bildirdi.