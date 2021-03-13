Ekonomide yeni yol haritası açıklandı: 2021 reform yılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi esnaftan sanayiciye, ihracatçıdan vatandaşa kadar her kesimi kapsıyor. Ekonominin yeni yol haritasını oluşturan reform paketinde makroekonomik ve yapısal politikalar başlığı altında önemli reformlar gerçekleştirilecek.
Kamuda harcamaların disipline edileceği, kurumsal yapının güçlendirileceği mekanizmalar devreye girecek. Enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması için yapısal reformlar yapılacak. Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılması ve sermaye piyasalarının da proje finansmanında etkin rol oynamasının altyapısı oluşturulacak.
İşte detaylar…
TAŞITA SINIR YARDIMLARA DÜZEN
Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayanlar kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliği için düzenlemeler yapılacak. Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, verilerin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek. Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.
DİJİTAL VERGİ DAİRESİ GELİYOR
Vergi Usul Kanunu güncellenecek. 7/24 hizmet verebilen "Türkiye Dijital Vergi Dairesi" kuralacak. "Dijital Vergi Asistanı" sistemi oluşturulacak. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edilecek. Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle "Karşılıklı Anlaşma Yöntemi" kullanılacak. Mükellef ve İdare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak. Vergi iade incelemeleri süreleri kısaltılacak.
BORÇLANMADA TL'YE AĞIRLIK VERİLECEK
Türkıye'nin kur şoklarına karşı daha sağlam yapıda durması için borçlanmada sabit getirili ve TL cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek. Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak. Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak. İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak.
KAMU ALIMLARINA ÇEKİDÜZEN
Kamu İhale Kanunu'ndaki istisnalar azaltılacak. Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak. Kamu ve yerli sanayinin işbirliğini sağlayan ihale modelleri getirilecek. Kamu alımlarında yerli ürün kullanımını teşvik etmek üzere Sanayileşme İcra Komitesi altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. Kamu alımlarında yerli malı kullanımının artırılması için şartname havuzları oluşturulacak. Zorunlu haller dışında DMO üzerinden yapılacak alımlarda yerli ürün şartı getirilecek. Kamu-özel işbirliğine çerçeve kanun çıkacak.