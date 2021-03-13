Ekonomide yeni yol haritası açıklandı: 2021 reform yılı olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi esnaftan sanayiciye, ihracatçıdan vatandaşa kadar her kesimi kapsıyor. Ekonominin yeni yol haritasını oluşturan reform paketinde makroekonomik ve yapısal politikalar başlığı altında önemli reformlar gerçekleştirilecek.

Kamuda harcamaların disipline edileceği, kurumsal yapının güçlendirileceği mekanizmalar devreye girecek. Enflasyonla mücadele ve cari açığın azaltılması için yapısal reformlar yapılacak. Bankacılık sektörünün aktif kalitesinin artırılması ve sermaye piyasalarının da proje finansmanında etkin rol oynamasının altyapısı oluşturulacak.sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayanlar kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliği için düzenlemeler yapılacak. Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, verilerin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi'ne entegre edilecek. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek. Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.