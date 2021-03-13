Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'ne iş dünyasından destek: Ezber bozan kararlar

Ekonomideki yeni yol haritasına ilişkin adımları 'ezber bozan kararlar' olarak yorumlayan iş dünyası, yatırımcıların Türkiye'ye güveninin artacağını ve geçen yılın 3. çeyreğinde başlayan V tipi toparlanmanın hız kazanacağını dile getirdi.
İşte iş dünyasının Reform Paketi hakkındaki görüşleri:
DİJİTAL VE YEŞİL EKONOMİ VURGUSU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."
İHRACAT HEDEFİNE BÜYÜK KATKI
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanı-mızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkemiz geleneksel ürünler üreten ve ihraç eden diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif yönde ayrışıyor. 2020 yılını hedefimizin üzerinde 169.5 milyar dolarla kapattık. Pandemiye rağmen yakalanan bu başarı, 2021 yılının başında da hamdolsun devam ediyor. Bu seneki hedefimiz olan 184 milyon doları geçeceğimize inancımız tam ve artık görüyoruz ki 200 milyar dolar Türk ihracatı için hayal değil."