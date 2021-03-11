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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 16:57
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    • 11.03.2021 16:57
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    istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile "" fonları oldu. Peki, 11 Mart en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    11 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081235 0,07
    Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,074394 0,07
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074337 0,06
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078350 0,06
    AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075866 0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009999 0,63
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010109 0,37
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022319 0,33
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019124 0,28
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010145 0,25
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069586 2,70
    BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,123258 1,28
    NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,164961 1,27
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,109877 1,16
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,109297 1,16
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032968 1,36
    NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,049945 0,94
    NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017407 0,93
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,091144 0,90
    AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,091492 0,86
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050422 1,27
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071242 1,23
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029224 0,91
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,042058 0,90
    Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018791 0,53
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,046260 0,11
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,027128 0,11
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045124 0,11
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,048141 0,11
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042772 0,11
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074063 0,05
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073020 0,05
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024034 0,05
    Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074816 0,05
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032300 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052785 -0,50
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096505 -0,46
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,093056 -0,43
    Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,054708 -0,41
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,065465 -0,40
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044315 -1,66
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078232 -0,03
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014333 -0,60
    Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,074642 -0,37
    VEM Birinci Değişken EYF 0,047554 -0,04
    Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,022802 -0,01
    BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,022393 0,00
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029014 -0,55
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014751 -0,01

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    Haberler Ekonomi 11 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?