Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,081235 0,07 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,074394 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074337 0,06 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078350 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075866 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009999 0,63 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010109 0,37 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022319 0,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019124 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010145 0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,069586 2,70 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,123258 1,28 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,164961 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,109877 1,16 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,109297 1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032968 1,36 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,049945 0,94 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017407 0,93 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,091144 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,091492 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050422 1,27 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071242 1,23 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029224 0,91 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,042058 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,018791 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,046260 0,11 NN Hay. Em. Altın EYF 0,027128 0,11 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,045124 0,11 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,048141 0,11 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,042772 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074063 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,073020 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024034 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,074816 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032300 0,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: