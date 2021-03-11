Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.574,58 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,64 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.574,58 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.564,94 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'de, beklentilerin altında kalan çekirdek enflasyon nedeniyle gerileyen tahvil faizleri ve ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından küresel risk iştahının arttığını bildirdi.