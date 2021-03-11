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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 15:56
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    • 11.03.2021 15:56
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    ne zaman bitecek? süresi uzatıldı mı?

    2021 ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Pandemi dolayısıyla getirilen işten çıkarma yasakları her 2 aylık periyodlarla uzatılmıştı. 2021 yılında bu yasağın ne zaman biteceği de işçilerin ve işverenlerin merak ettiği konulardan birisi oluyor. Pandemi nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağının süresi 2 ay daha uzatıldı. Peki ?

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? 2021 işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı?

    İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek soruları gündem oldu. Pandemi nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağı işçilerin mağdur olmasının önüne geçiyor. Alınan kararlarla 2 aylık süreyle sık sık uzatılan işten çıkarma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyordu. Peki 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte konuyla ilgili son bilgiler!

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.

    Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

    Karar Resmi Gazetede de yayımlandı. İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

        İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

        İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2021 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 3 bin 577 lira para cezası kesilecek.

        Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
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