İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? 2021 işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek soruları gündem oldu. Pandemi nedeniyle uygulanan işten çıkarma yasağı işçilerin mağdur olmasının önüne geçiyor. Alınan kararlarla 2 aylık süreyle sık sık uzatılan işten çıkarma yasağının yeniden uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyordu. Peki 2021 işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşte konuyla ilgili son bilgiler!
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Karar Resmi Gazetede de yayımlandı. İşten çıkarma yasağı 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.