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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 17:40
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    • 11.03.2021 17:40
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    11 Mart yatan iller! ! Kimler evde bakım maaşı alabilir?

    yatan iller 11 Mart günü vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından binlerce kişi faydalanıyor. Mart ayı maaşlarının yatıp yatmadığı merak edilirken da arama motorlarında sorgulanıyor. Peki kimler evde bakım maaşı alabilir? İşte evde bakım maaşı hakkında tüm merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    11 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı alma şartları! Kimler evde bakım maaşı alabilir?

    11 Mart evde bakım maaşı yatan iller merak edilen konuların başında geliyor. Binlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşları alanların arasına her ay yenileri ekleniyor. Peki, 11 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar! Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MART!

    Ödemeler 15 Mart'tan sonra başlayacak. Bu nedenle henüz hiçbir ilimizde evde bakım maaşları hesaplara yatmadı.

    EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI!

    Evde bakım aylığına hak kazanmak için başlıca şu 3 şart aranmaktadır:

    Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu
    Bakıma muhtaçlık kriterinin olması
    Gelir kriterlerinin uygun olması

    1. Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Ağır engelli, günlük hayatını başkasının yardımı olmadan devam edemeyeceğine sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri belirtir.

    Küçük çocuklar zaten başkasının yardımına muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe net olarak kendini göstermektedir, erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespitinde zorluk yaşanabiliyor. Bu sebepten de genelde küçük çocukların raporları süresiz değil de 1 ve ya 2 senelik veriliyor ve ağır engelli ibaresi de genelde işaretlenmiyor.

        2. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

        3.Gelir kriteri: Engellinin bulunduğu hanedeki tüm yaşayanların kişi başı geliri net asgari ücretin 2/3′ü geçmemesi gerekmektedir, bu tutar 2013 yılının 2. yarısı (temmuz-aralık) için 487,52 TL dir. Kişi başı gelirin tespiti için bakmakla yükümlü engelli olduğu hanede sürekli ikamet eden kişilerin her ne ad altında olursa olsun gelirleri toplanır ve hanede yaşayan kişi sayısına bölünür.

        Ancak bakmakla yükümlü olmadığı engelliye bakanlar için, mesela engelli kardeşine bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 2/3′ü geçmemesi gerekmektedir.

        Bu üç şartı uygunsa evde bakım parası için ikamet ettiğiniz yerde varsa Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğüne yoksa İl Müdürlüğüne engellinin yakını tarafından müracaat edilir, engellinin kendisinin gitmesine/götürülmesine gerek yoktur. Bakım parasının bağlanabilmesi için aşağıdaki belgeler istenecektir. Bunları bilgi amaçlı yazıyorum ilk müracaatta götürmenize gerek yoktur.

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun fotokopisi
        Engellinin ve bakıcının kimlik fotokopisi
        Engellinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
        Hane halkı kimlik bildirim formu (Muhtarlıktan alınacak)
        Gelir Durumuna ilişkin beyan belgesi ve evde çalışan veya emekli olan herkesin maaş bordrosu.
        Engellinin ve bakmakla yükümlü olduğu aynı hanede yaşayan kişilerin malvarlıkları varsa, tapu veya ruhsat fotokopileri
        Engellinin varsa öğrenim durumunu gösteren belge
        Engellinin anne babası boşanmış ise boşanma kararının fotokopisi
        Engellinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı fotokopisi
        Bu evraklar dışında Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüğünde oluşturulan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti ev ziyareti yapar ve engellinin muhtaçlık durumunu yerinde inceleyip rapor hazırlar. Tüm incelemeler sonucunda engellinin şartları yerine getirdiği tespit edilen engelli için evde bakım ücreti bağlanır.

        Ev ziyareti yapan heyetin engellinin bakıma muhtaçlık kriterine uygun olmadığı veya verilen bilgilerin yanlış olduğu sonucuna varması durumunda evde bakım ücreti talebi red edilir. Bu sonuç en geç 1 ay içinde yazılı olarak müracaat eden kişiye bildirilir. Red cevabına müracaatın yapıldığı İl/İlçe Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu durumda farklı kişilerin olduğu bir heyet görevlendirilir ve onun kararı nihai karardır.
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        Haberler Ekonomi 11 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı alma şartları! Kimler evde bakım maaşı alabilir?