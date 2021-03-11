11 Mart evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı alma şartları! Kimler evde bakım maaşı alabilir?

11 Mart evde bakım maaşı yatan iller merak edilen konuların başında geliyor. Binlerce kişinin faydalandığı evde bakım maaşları alanların arasına her ay yenileri ekleniyor. Peki, 11 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı alma şartları nelerdir? İşte tüm detaylar! Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 11 MART!
Ödemeler 15 Mart'tan sonra başlayacak. Bu nedenle henüz hiçbir ilimizde evde bakım maaşları hesaplara yatmadı.
EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI!
Evde bakım aylığına hak kazanmak için başlıca şu 3 şart aranmaktadır:
Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu
Bakıma muhtaçlık kriterinin olması
Gelir kriterlerinin uygun olması
1. Tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Ağır engelli, günlük hayatını başkasının yardımı olmadan devam edemeyeceğine sağlık kurulu tarafından karar verilen kişileri belirtir.
Küçük çocuklar zaten başkasının yardımına muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe net olarak kendini göstermektedir, erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespitinde zorluk yaşanabiliyor. Bu sebepten de genelde küçük çocukların raporları süresiz değil de 1 ve ya 2 senelik veriliyor ve ağır engelli ibaresi de genelde işaretlenmiyor.