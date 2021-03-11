11 Mart Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|6,31
|5,74
|9,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,84
|25,36
|5,84
|Alarko GMYO
|30,62
|29,18
|4,93
|Sasa Polyester
|48,74
|46,46
|4,91
|Aksa
|18,13
|17,36
|4,44
|Brisa
|30,80
|29,82
|3,29
|Arçelik
|36,78
|35,68
|3,08
|Migros Ticaret
|40,56
|39,48
|2,74
|Tofaş Oto Fabrikası
|38,52
|37,50
|2,72
|Alarko Holding
|12,51
|12,22
|2,37
|Doğan Holding
|3,46
|3,38
|2,37
|Yataş
|17,40
|17,00
|2,35
|Enka İnşaat
|8,32
|8,13
|2,34
|Ege Gübre
|228,30
|223,10
|2,33
|Bera Holding
|25,96
|25,38
|2,29
|Türk Telekom
|8,07
|7,89
|2,28
|Ford Otosan
|179,90
|176,00
|2,22
|Bim Mağazalar
|70,35
|68,90
|2,10
|Karsan Otomotiv
|4,47
|4,38
|2,05
|Enerjisa Enerji
|12,11
|11,87
|2,02
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,84
|39,68
|-7,16
|Ege Endüstri
|1.555,70
|1.606,20
|-3,14
|Konya Çimento
|1.220,10
|1.247,00
|-2,16
|İndeks Bilgisayar
|31,42
|32,08
|-2,06
|Ülker Bisküvi
|23,18
|23,64
|-1,95
|Mavi Giyim
|53,60
|54,60
|-1,83
|Verusa Holding
|63,00
|64,00
|-1,56
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,85
|-1,56
|MLP Sağlık
|25,24
|25,60
|-1,41
|Çemtaş
|16,51
|16,69
|-1,08
|Kardemir (D)
|7,60
|7,67
|-0,91
|Gübre Fabrikaları
|81,80
|82,55
|-0,91
|Ereğli Demir Çelik
|16,65
|16,80
|-0,89
|Deva Holding
|31,34
|31,62
|-0,89
|Good-Year
|9,12
|9,20
|-0,87
|Pegasus
|87,00
|87,75
|-0,85
|Eczacıbaşı İlaç
|7,39
|7,44
|-0,67
|Tekfen Holding
|17,40
|17,50
|-0,57
|Net Holding
|5,36
|5,39
|-0,56
|İş Finansal Kiralama
|3,93
|3,95
|-0,51