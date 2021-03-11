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    • Ekonomi
    • 11.03.2021 14:37
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    • 11.03.2021 14:37
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    11 Mart Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 9,93 oranında 6,31'den yükselerek işlem gördü. hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    11 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kerevitaş Gıda 6,31 5,74 9,93
    Kordsa Teknik Tekstil 26,84 25,36 5,84
    Alarko GMYO 30,62 29,18 4,93
    Sasa Polyester 48,74 46,46 4,91
    Aksa 18,13 17,36 4,44
    Brisa 30,80 29,82 3,29
    Arçelik 36,78 35,68 3,08
    Migros Ticaret 40,56 39,48 2,74
    Tofaş Oto Fabrikası 38,52 37,50 2,72
    Alarko Holding 12,51 12,22 2,37
    Doğan Holding 3,46 3,38 2,37
    Yataş 17,40 17,00 2,35
    Enka İnşaat 8,32 8,13 2,34
    Ege Gübre 228,30 223,10 2,33
    Bera Holding 25,96 25,38 2,29
    Türk Telekom 8,07 7,89 2,28
    Ford Otosan 179,90 176,00 2,22
    Bim Mağazalar 70,35 68,90 2,10
    Karsan Otomotiv 4,47 4,38 2,05
    Enerjisa Enerji 12,11 11,87 2,02

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alcatel Lucent Teletaş 36,84 39,68 -7,16
    Ege Endüstri 1.555,70 1.606,20 -3,14
    Konya Çimento 1.220,10 1.247,00 -2,16
    İndeks Bilgisayar 31,42 32,08 -2,06
    Ülker Bisküvi 23,18 23,64 -1,95
    Mavi Giyim 53,60 54,60 -1,83
    Verusa Holding 63,00 64,00 -1,56
    Torunlar GMYO 3,79 3,85 -1,56
    MLP Sağlık 25,24 25,60 -1,41
    Çemtaş 16,51 16,69 -1,08
    Kardemir (D) 7,60 7,67 -0,91
    Gübre Fabrikaları 81,80 82,55 -0,91
    Ereğli Demir Çelik 16,65 16,80 -0,89
    Deva Holding 31,34 31,62 -0,89
    Good-Year 9,12 9,20 -0,87
    Pegasus 87,00 87,75 -0,85
    Eczacıbaşı İlaç 7,39 7,44 -0,67
    Tekfen Holding 17,40 17,50 -0,57
    Net Holding 5,36 5,39 -0,56
    İş Finansal Kiralama 3,93 3,95 -0,51

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    Haberler Ekonomi 11 Mart Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?