Borsa İstanbul günün ilk yarısında yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ocak 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar oldu. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.