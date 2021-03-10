Yönetmelik yayımlandı! İşte uzaktan çalışmanın şartları

Koronavirüs salgını ile beraber çalışma hayatında birçok değişiklik yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Devlet tarafından verilen desteklerin yanında salgının yayılmasının önlenmesi için uzaktan çalışma prensibi işverenler tarafından uygulanmaya başlanmıştı.

Uzaktan çalışma sürecine ilişkin olarak ise bazı konular hakkında soru işaretleri vardı. İşverenin işçiye karşı olan maliyet sorumlulukları, çalışma ortamının düzenlenmesi, çalışma sürelerinin belirlenmesi, verilerin korunması, malzeme ve iş araçlarının temini gibi konulara ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları ortaya çıktı.

SÖZLEŞMENİN ŞEKİL VE İÇERİĞİ

Uzaktan çalışma sistemi belirlenmesi halinde sözleşmenin yazılı şekilde yapılması gerekiyor. Sözleşmede, işin tanımı, yapılma şekli, işin süresi ve yeri, ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer alacak.