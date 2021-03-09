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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 16:57
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    • 09.03.2021 16:57
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    9 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,99 ile "" fonları oldu. Peki, 21 en fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    9 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı!

    (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile ". ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,35 ile ". Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 1,22 ile ". ve Hay. Bir. Değ. EYF" oldu.

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,052666 0,64
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,065220 0,52
    AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,055936 0,45
    NN Hay. Em. Değ. EYF 0,073876 0,44
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,013907 0,41
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018887 0,36
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022113 0,23
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055084 1,16
    Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066865 1,12
    Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,026958 0,79
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014563 1,48
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032762 1,35
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,076110 1,22
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,133531 0,74
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,103749 0,69
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028993 1,05
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014711 0,38
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,031011 0,27
    Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027290 0,16
    Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,031847 0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,044466 1,03
    VEM Altın Katılım EYF 0,046184 1,03
    AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,044735 1,00
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,026893 1,00
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,043356 1,00
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072962 0,06
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074003 0,06
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024015 0,05
    Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026353 0,04
    MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029104 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045675 -0,38
    AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,074393 -0,31
    AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075940 -0,29
    Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,078366 -0,28
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020942 -0,28
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009851 -0,30
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010030 -0,12
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010095 -0,04
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,042836 -2,88
    Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,078100 -1,69
    Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,090339 -0,91
    Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,171440 -0,91
    Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,194173 -0,91
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027770 -0,71
    NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017096 -0,67
    VEM Dinamik Değişken EYF 0,076273 -0,66
    HEM Dinamik Değişken EYF 0,026029 -0,66
    AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,089621 -0,64
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041192 -0,46
    VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028622 -0,46
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049261 -0,25
    VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039954 -0,21
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069655 -0,20

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    Haberler Ekonomi 9 Mart BES fonu istatistikleri açıklandı! En fazla kaybettiren ve kazandıran BES fonları hangileri oldu?
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