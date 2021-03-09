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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 17:20
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    • 09.03.2021 17:20
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    'ndan büyük başarı! 657 uçuşla 'daki liderliğini sürdürdü

    Son dakika haberi... (), dün gerçekleştirilen 657 uçuşla lı rakiplerini geride bıraktı. İlk sırasındaki THY'yi 401 uçuşla takip etti.

    Türk Hava Yolları'ndan büyük başarı!

    Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, 657 uçuşla listenin ilk sırasındaki 'yi 401 uçuşla takip etti.

    Listenin 3. sırasında 333 uçuşla , 4. sırasında 309 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 5. sırasında 262 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 236 uçuşla yer aldı.

    Raporda, günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği, bunda kargo uçuşlarının etkili olduğu belirtilerek, uçuş sayısının 2019 salgın öncesi döneme göre de yüzde 32 düşük olduğu kaydedildi.

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