Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 1.542,04 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 1.542,04 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.530,27 puandan tamamladı.
Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimleri ve pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60'ın üzerinde tutunamayarak yüzde 1,56'ya gerilemesi ile bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.