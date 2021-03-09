Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimleri ve pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60'ın üzerinde tutunamayarak yüzde 1,56'ya gerilemesi ile bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.