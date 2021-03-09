Kripto para birimleri son yılların en dikkat çekici yatırım araçlarından birisi oluyor. Gözler ise son günlerde rekorlar kıran yeni bir coin türüne çevrildi. CHZ kısaltmasıyla tanınan Chiliz Coin nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Chiliz Coin nasıl alınır? Hızla değer kazanan ve her gün kendi rekorunu tazeleyen CHZ ne kadar oldu? İşte dünyanın dikkatini çeken ve rekorlara imza atan kripto para hakkında merak edilen bilgiler!
CHİLİZ COİN NEDİR?
Chiliz, ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneği olarak biliniyor. Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için blockchain tabanlı araçlar sunuyor.
Chiliz token Ethereum tabanlı ERC-20 token'i olarak biliniyor. Socios ve Chiliz ekibi dünyanın dört bir yanından birçok önde gelen spor kulübü ile ortaklıklar imzalayıp, taraftarların Chiliz Coin kullanımı sayesinde takımlarının aldıkları kararlarda söz sahibi olabilmesini sağlıyor.
Galatasaray ile yaptığı ortaklık ile Türkiye'de sesini duyuran Chiliz coinin, Juventus veya Barcelona gibi çok daha büyük ortaklıklara imza attığı da biliniyor. 2012 yılında Malta'da kurulan CHZ Coin geleceği de bu ortaklıklara bakıldığında parlak görünüyor.
Yatırımcılar sahip oldukları CHZ coin miktarına göre takımlarının gol marşlarını, forma renklerini ve bunun gibi unsurlarını seçebiliyor. Buna ek olarak CHZ coinin, yatırımcılarının takımları ile özel etkinliklere katılma ayrıcalığına da sahip olduğu biliniyor.