"Bir süredir gündemi meşgul eden paket, geçmişte kısıtlı arzı olan ürünlerde de kullanıldığı için kripto para yatırımcısı tarafından dikkatle takip ediliyordu. Paketin tamamen hayata geçmesi ise Temsilciler Meclisi'nin onayından sonra olacak, ancak şimdiden teşviğin hayata geçmemesi için hiçbir sebep olmadığı konuşuluyor. Sürecin ise ilerleyen dönemlerde kripto para piyasasına olumlu yönde yansıyacağı tahmin ediliyor.

"Galaxy Digital, ağırlıklı olarak Bitcoin yatırımlarıyla anılsa da son dönemde yüzünü Ethereum'a (ETH) dönmeye başladı. Michael Novogratz, daha önce ETH hakkında pozitif açıklamalarda bulunmuştu. 2021 yılında ETH dahil başka kripto paralara yönelen kurum, yakın zamanda 32 milyon dolarlık ETH alışı yaptı. Grayscale'in yüksek işlem ücretinden dolayı, Galaxy Digital, kurumsal yatırımcı alternatif olmaya devam ediyor.

"Goldman Sachs'ın endüstri lideri, kurumsal iştah arttıkça yerleşik bankaların bu talebi karşılamanın yollarını arayacağı kanaatinde. Ayrıca, piyasa olgunluk dönemine girdikçe altyapı sağlayıcıları için konsolidasyonun sağlanabileceği düşünülüyor. Bu durum ise kripto para piyasasına birleşmeler ve satın almalar olarak dönebileceği kanaati taşıyor.





"Ripple Labs'ın en büyük finansal destekçilerinden Tetragon'un,175 milyon dolarlık yatırımını geri alma teklifi geri çevrildi. Delaware mahkemesi, multi-milyar varlık yöneticisi Tetragon Financial Group'un Ripple ile ABD Güvenlik ve Borsa Komisyonu arasında devam eden bir yasal savaşın ortasında Ripple hissesini nakit paraya çevirme talebini reddetti."