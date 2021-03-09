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    • Ekonomi
    • 09.03.2021 15:11
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    • 09.03.2021 15:11
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    9 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre Alarko GMYO hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,30 oranında 31,74'ten yükselerek işlem gördü. hangileri oldu? BJKAS hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    9 Mart borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Alarko GMYO 31,74 29,86 6,30
    Enka İnşaat 8,26 7,81 5,76
    Halk GMYO 3,49 3,30 5,76
    Özak GMYO 5,93 5,66 4,77
    Gözde Girişim 8,53 8,21 3,90
    Bim Mağazalar 69,40 66,85 3,81
    Hektaş 32,68 31,60 3,42
    Pegasus 88,90 86,00 3,37
    TAV Havalimanları 26,22 25,40 3,23
    Koç Holding 23,28 22,56 3,19
    Bera Holding 25,42 24,64 3,17
    Netaş Telekomünikasyon 32,60 31,60 3,16
    Torunlar GMYO 3,67 3,57 2,80
    Türk Hava Yolları 15,03 14,65 2,59
    Aksa Enerji 11,57 11,30 2,39
    Ülker Bisküvi 22,58 22,06 2,36
    Gübre Fabrikaları 80,30 78,55 2,23
    Şok Marketler Ticaret 12,15 11,89 2,19
    İş Bankası (C) 5,85 5,74 1,92
    Yapı ve Kredi Bankası 2,75 2,70 1,85

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    MLP Sağlık 25,14 25,94 -3,08
    İndeks Bilgisayar 33,02 34,00 -2,88
    Vestel 29,82 30,36 -1,78
    Yataş 16,68 16,97 -1,71
    İş Yatırım Menkul Değerler 19,82 20,10 -1,39
    Net Holding 5,08 5,13 -0,97
    Akçansa 19,18 19,35 -0,88
    Verusa Holding 59,75 60,15 -0,67
    Ford Otosan 176,80 177,80 -0,56
    Alcatel Lucent Teletaş 40,78 41,00 -0,54
    Koza Altın 132,10 132,80 -0,53
    Petkim 6,20 6,23 -0,48
    Tofaş Oto Fabrikası 37,84 38,00 -0,42
    Türk Traktör 218,00 218,70 -0,32
    Doğan Holding 3,42 3,43 -0,29
    Odaş Elektrik 3,90 3,91 -0,26
    İskenderun Demir Çelik 12,47 12,50 -0,24
    Karsan Otomotiv 4,36 4,37 -0,23
    İpek Doğal Enerji 13,63 13,66 -0,22
    Ege Endüstri 1.506,00 1.507,20 -0,08

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Türk Hava Yolları 1.159.034.898
    Garanti BBVA 1.092.219.154
    Petkim 623.233.532
    Bim Mağazalar 542.453.891
    Şişe Cam 440.660.099
    Koza Altın 409.388.789
    Kardemir (D) 364.285.793
    Akbank 359.144.223
    Emlak Konut GMYO 295.761.969
    Hektaş 285.197.354
    Turkcell 274.393.167
    Alarko GMYO 260.051.372
    Pegasus 237.586.894
    Ereğli Demir Çelik 222.146.799
    İndeks Bilgisayar 219.104.413
    Gözde Girişim 210.287.223
    Sasa Polyester 197.300.960
    Tüpraş 183.608.196
    ASELSAN 174.624.073
    Doğan Holding 173.476.645

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    Haberler Ekonomi 9 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?
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