9 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 31,74 29,86 6,30 Enka İnşaat 8,26 7,81 5,76 Halk GMYO 3,49 3,30 5,76 Özak GMYO 5,93 5,66 4,77 Gözde Girişim 8,53 8,21 3,90 Bim Mağazalar 69,40 66,85 3,81 Hektaş 32,68 31,60 3,42 Pegasus 88,90 86,00 3,37 TAV Havalimanları 26,22 25,40 3,23 Koç Holding 23,28 22,56 3,19 Bera Holding 25,42 24,64 3,17 Netaş Telekomünikasyon 32,60 31,60 3,16 Torunlar GMYO 3,67 3,57 2,80 Türk Hava Yolları 15,03 14,65 2,59 Aksa Enerji 11,57 11,30 2,39 Ülker Bisküvi 22,58 22,06 2,36 Gübre Fabrikaları 80,30 78,55 2,23 Şok Marketler Ticaret 12,15 11,89 2,19 İş Bankası (C) 5,85 5,74 1,92 Yapı ve Kredi Bankası 2,75 2,70 1,85

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 25,14 25,94 -3,08 İndeks Bilgisayar 33,02 34,00 -2,88 Vestel 29,82 30,36 -1,78 Yataş 16,68 16,97 -1,71 İş Yatırım Menkul Değerler 19,82 20,10 -1,39 Net Holding 5,08 5,13 -0,97 Akçansa 19,18 19,35 -0,88 Verusa Holding 59,75 60,15 -0,67 Ford Otosan 176,80 177,80 -0,56 Alcatel Lucent Teletaş 40,78 41,00 -0,54 Koza Altın 132,10 132,80 -0,53 Petkim 6,20 6,23 -0,48 Tofaş Oto Fabrikası 37,84 38,00 -0,42 Türk Traktör 218,00 218,70 -0,32 Doğan Holding 3,42 3,43 -0,29 Odaş Elektrik 3,90 3,91 -0,26 İskenderun Demir Çelik 12,47 12,50 -0,24 Karsan Otomotiv 4,36 4,37 -0,23 İpek Doğal Enerji 13,63 13,66 -0,22 Ege Endüstri 1.506,00 1.507,20 -0,08

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: