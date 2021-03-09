9 Mart Salı borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|31,74
|29,86
|6,30
|Enka İnşaat
|8,26
|7,81
|5,76
|Halk GMYO
|3,49
|3,30
|5,76
|Özak GMYO
|5,93
|5,66
|4,77
|Gözde Girişim
|8,53
|8,21
|3,90
|Bim Mağazalar
|69,40
|66,85
|3,81
|Hektaş
|32,68
|31,60
|3,42
|Pegasus
|88,90
|86,00
|3,37
|TAV Havalimanları
|26,22
|25,40
|3,23
|Koç Holding
|23,28
|22,56
|3,19
|Bera Holding
|25,42
|24,64
|3,17
|Netaş Telekomünikasyon
|32,60
|31,60
|3,16
|Torunlar GMYO
|3,67
|3,57
|2,80
|Türk Hava Yolları
|15,03
|14,65
|2,59
|Aksa Enerji
|11,57
|11,30
|2,39
|Ülker Bisküvi
|22,58
|22,06
|2,36
|Gübre Fabrikaları
|80,30
|78,55
|2,23
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|11,89
|2,19
|İş Bankası (C)
|5,85
|5,74
|1,92
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,75
|2,70
|1,85
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|25,14
|25,94
|-3,08
|İndeks Bilgisayar
|33,02
|34,00
|-2,88
|Vestel
|29,82
|30,36
|-1,78
|Yataş
|16,68
|16,97
|-1,71
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,82
|20,10
|-1,39
|Net Holding
|5,08
|5,13
|-0,97
|Akçansa
|19,18
|19,35
|-0,88
|Verusa Holding
|59,75
|60,15
|-0,67
|Ford Otosan
|176,80
|177,80
|-0,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,78
|41,00
|-0,54
|Koza Altın
|132,10
|132,80
|-0,53
|Petkim
|6,20
|6,23
|-0,48
|Tofaş Oto Fabrikası
|37,84
|38,00
|-0,42
|Türk Traktör
|218,00
|218,70
|-0,32
|Doğan Holding
|3,42
|3,43
|-0,29
|Odaş Elektrik
|3,90
|3,91
|-0,26
|İskenderun Demir Çelik
|12,47
|12,50
|-0,24
|Karsan Otomotiv
|4,36
|4,37
|-0,23
|İpek Doğal Enerji
|13,63
|13,66
|-0,22
|Ege Endüstri
|1.506,00
|1.507,20
|-0,08
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.159.034.898
|Garanti BBVA
|1.092.219.154
|Petkim
|623.233.532
|Bim Mağazalar
|542.453.891
|Şişe Cam
|440.660.099
|Koza Altın
|409.388.789
|Kardemir (D)
|364.285.793
|Akbank
|359.144.223
|Emlak Konut GMYO
|295.761.969
|Hektaş
|285.197.354
|Turkcell
|274.393.167
|Alarko GMYO
|260.051.372
|Pegasus
|237.586.894
|Ereğli Demir Çelik
|222.146.799
|İndeks Bilgisayar
|219.104.413
|Gözde Girişim
|210.287.223
|Sasa Polyester
|197.300.960
|Tüpraş
|183.608.196
|ASELSAN
|174.624.073
|Doğan Holding
|173.476.645