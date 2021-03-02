Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi!

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,04 ile madencilik oldu.