Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.550 ve 1.570 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

BORSADA YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

Borsa endeksinde açıklanan bilançolarla hisse bazlı yükseliş potansiyeli korunuyor. Tedirginlik ve oynaklık yüksek olacaktır. Ancak endeksin yeniden 1.500 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketi yukarı hareket yönünde ivmeyi güçlendirecektir. Olası satışlarda 1.450 hatta 1.370'ler gündeme gelebilir. Ancak bunlar geçici sarkmalar. Borsa bir süre yatay hareket ederek yeniden yükseliş yönündeki ivmeli hareketini sürdürecektir. Halihazırda 1.800 hedefi korunuyor.