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    • Ekonomi
    • 02.03.2021 10:09
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    • 02.03.2021 10:09
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    Borsa yükseldi mi, düştü mü? borsa işlem saatleri!

    , haftanın ikinci işlem gününe yatay seyirle başladı. Bugün endeksi, 0,07 oranında azalış gösterdi. Analistlere göre, nde açıklanan bilançolarla hisse bazlı yükseliş potansiyeli korunuyor. Endeksin yeniden 1.500 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketi yukarı hareket yönünde ivmeyi güçlendirecektir. Peki, Borsa yükseldi mi, düştü mü? borsa işlem saatleri!

    AA
    Borsa güne nasıl başladı? 2 Mart borsa işlem saatleri!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 1.526,36 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,09 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 1.526,36 puana geriledi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,34 azalırken, holding endeksi yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile madencilik oldu.

    Dün açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1,8 büyüdü. Verinin ardından güçlenen alımlarla önceki kapanışa göre yüzde 3,81 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1,527,45 puandan tamamladı.

    Analistler, Türkiye'nin salgın döneminde yılı büyümeyle kapatabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını belirterek, alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmaya başlanması, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisindeki toparlanma ve düşüş eğilimindeki emtia fiyatlarının pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

        Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

        Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.550 ve 1.570 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

        BORSADA YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

        Borsa endeksinde açıklanan bilançolarla hisse bazlı yükseliş potansiyeli korunuyor. Tedirginlik ve oynaklık yüksek olacaktır. Ancak endeksin yeniden 1.500 seviyesinin üzerinde kalıcı hareketi yukarı hareket yönünde ivmeyi güçlendirecektir. Olası satışlarda 1.450 hatta 1.370'ler gündeme gelebilir. Ancak bunlar geçici sarkmalar. Borsa bir süre yatay hareket ederek yeniden yükseliş yönündeki ivmeli hareketini sürdürecektir. Halihazırda 1.800 hedefi korunuyor.
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        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 2 Mart 2021 borsa işlem saatleri!